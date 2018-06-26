В Україні з липня припинять випуск монет дрібних номіналів

Для спрощення готівкових розрахунків з цієї дати діятимуть правила округлення загальної суми покупки.

Національний банк України нагадав про припинення карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок і введення з цієї дати правил округлення загальної суми покупки для спрощення готівкових розрахунків.

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Як повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко в ході брифінгу, регулятор оголосив відповідне рішення в березні поточного року після громадського обговорення, яке проводив з листопада 2017 року.

"Монети номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, наведені в обіг раніше, і надалі будуть використовуватися як засіб платежу. Національний банк не вилучатиме їх з обігу", - підкреслив Зайвенко.

У НБУ нагадали, що рішення про припинення карбування дрібних монет з введенням правил округлення загальної суми покупки при готівкових розрахунках дозволить скоротити витрати держави на забезпечення грошового обігу на більш ніж 90 мільйонів гривень на рік.

При цьому, як підкреслили в НБУ, округлення не буде застосовуватися при безготівкових розрахунках і буде стосуватися тільки загальної суми покупки в чеку або на іншому документі.

У цьому зв'язку підприємства торгівлі і сфери послуг, які застосовують реєстратори розрахункових операцій, при проведенні готівкових розрахунків будуть вказувати в чеках загальні суми до і після округлення, яке у межах законодавства не буде вважатися знижкою чи надбавкою, рекламою, стимулюванням продажу товарів (робіт, послуг).

Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня.

В даний час в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1-2 гривні.

З 2019-2020 роки регулятор анонсував випуск в обіг монет номіналом 5 і 10 гривень, які згодом замінять банкноти відповідних номіналів.

З 1 липня Нацбанк припиняє випуск монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок, а також вводить правила округлення загальної суми покупки за готівку в бік зменшення при сумі від 1 до 4 копійок або в бік збільшення - при сумі від 5 до 9 копійок.