Нацбанк сьогодні продавав банкам долари по 15,11 грн

Про це повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 3 млн дол. США. Середньозважений курс гривні за результатами аукціону - 15,1070 грн за 1 долар», - сказано в повідомленні.

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За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку склав 17,8 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,1000 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на валютному аукціоні 1 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,0493 грн/дол.

Регулятор від 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів для пошуку рівноважного курсу.

З 28 листопада НБУ прийняв рішення скоротити обсяг продаваної валюти від 5 млн дол. до 3 млн дол., оскільки деякі банки розглядають ці аукціони регулятора як джерело задоволення попиту на іноземну валюту.