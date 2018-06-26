ЄС остаточно затвердив надання Україні мільярда євро

Сьогодні Рада ЄС схвалила 1 мільярд євро нових кредитів для покриття фінансових потреб України та підтримки економічної стабілізації і програми структурних реформ

Рада Європейського Союзу у вівторок, 26 червня, затвердила виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.

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Про це повідомляється в офіційному Twitter прес-служби Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ЄС схвалила 1 мільярд євро нових кредитів для покриття фінансових потреб України та підтримки економічної стабілізації і програми структурних реформ", - йдеться у повідомленні.

Після сьогоднішнього рішення Європейська комісія, консультуючись із Радою ЄС, підготує меморандум про надання допомоги. Меморандум потребує ратифікації українського парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня Європарламент проголосував за надання Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Допомогу буде розділено на транші, виокремленню кожного з яких має передувати виконання Україною певних умов, зокрема, повагу до демократичних механізмів, верховенство закону, дотримання прав людини, а також реалізація економічних і фінансових реформ. Умови будуть викладені в меморандумі про взаєморозуміння між Україною та Європейською комісією.

Також макрофінансова допомога буде виділятися за умови прогресу в запобіганні корупції та виконання програми МВФ.

Україна з 2014 року отримувала фінансування в рамках двох програм ЄС про виділення макрофінансової допомоги. У 2014 році першою програмою було передбачено виділення 1,6 мільярда євро допомоги, другий у 2015 році – 1,8 мільярда євро. Сумарно Україна змогла отримати лише 2,81 мільярди євро, оскільки решта 600 мільйонів євро так і не були надані у зв'язку з неготовністю влади скасувати заборону на експорт лісу-кругляка.