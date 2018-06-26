З моменту введення в обіг гривня знецінилася в 14 разів

За оцінками регулятора, якщо порівняти з 1996 роком, купівельна здатність 1 гривні сьогодні становить близько 7 копійок.

Купівельна спроможність національної валюти України з моменту введення її в обіг у 1996 році знизилася в 14 разів.

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Про це свідчать показники, озвучені директором департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко в ході брифінгу.

"Якщо порівняти з 1996 роком, купівельна спроможність банкноти 1 гривня на сьогодні складає близько 7 копійок, 2 гривні - 14 копійок, 5 гривень – 36 копійок, 10 гривень – 71 копійку", - сказав Зайвенко.

За його словами, монети дрібних номіналів в Україні втратили купівельну спроможність, а витрати на виготовлення таких монет зараз перевищують їх вартість.

Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня.

На даний час в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1-2 гривні.

З 2019-2020 роки регулятор анонсував випуск в обіг монет номіналом 5 і 10 гривень, які згодом замінять банкноти відповідних номіналів.

З 1 липня Нацбанк припиняє випуск монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок, а також вводить правила округлення загальної суми покупки за готівку в бік зменшення при сумі від 1 до 4 копійок або в бік збільшення - при сумі від 5 до 9 копійок.