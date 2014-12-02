Рубль знову падає через невтішні перспективи російської економіки

Рубль пішов униз на пообідніх торгах вівторка після оновленого песимістичного прогнозу Мінекономрозвитку, що припускає падіння економіки РФ і високий курс долара в 2015 році. Раніше російська валюта показувала зміцнення, приходячи до тями після шаленої волатильності понеділка, повідомляє Reuters.

На 13.30 мск пара долар/рубль розрахунками "завтра" торгувалася поблизу позначки 52,46, що на 2,5 відсотка вище попереднього закриття.

Євро до цього часу набрав 2,3 відсотка, подорожчавши до 65,38 рубля.

Бівалютний кошик зростає на 1,39 рубля й оцінюється у 58,32 рубля.

Вплив на котирування, як і раніше, мають відносно невеликі реальні фізичні потоки, що призводять до істотних змін котирувань в умовах украй тонкого валютного ринку.

У представленому у вівторок оновленому макроекономічному прогнозі Мінекономіки очікує падіння ВВП у 2015 році на 0,8 відсотка, тоді як раніше прогнозував зростання на 1,2 відсотка.

Прогноз середньорічної ціни на нафту Urals в 2015 році знижено до $80 за барель із $100, курсу рубля - до 49,0 за долар із 37,7.

"Перегляд економічного прогнозу був очікуваним, але для когось він міг стати неприємним сюрпризом, що змусив купити валюту або ж закрити валютний шорт. І звичайно, оптимізму на ринку зменшилося", - сказав дилер великого російського банку.

"Далі продовжуємо відслідковувати нафту - схоже, для всіх психологічною точкою виступає $70 за барель: якщо нижче неї, то рубль знову каменем вниз до нових інтервенцій ЦБ", - припустив він, одночасно зазначивши можливість зміцнення рубля проти долара до 47-48 у разі відновлення нафти до $80 за барель.

Вранці ж рубль торгувався у плюсі - на його боці були відновлення нафти з багаторічних мінімумів і позитивна динаміка сировинних і валют, що розвиваються, проте, крім новин від Мінекономрозвитку, спадну динаміку рубля повернула ще й локальна корпоративна купівля валюти, зазначена дилерами.

Читайте такожРосія не може врятувати рубль, поки дешевшає нафта - The Guardian"Зараз купівля $200-300 мільйонів призводить до зростання валюти на 30-40 копійок, у цілому ринком зараз керують грошові потоки, було бажання побачити валюту нижче, але, мабуть, хтось вирішив купувати (валюту) не чекаючи подальшого її зниження", - сказав Павло Демещик з банку "ІНГ Євразія", пояснюючи уповільнення позитивних ранкових тенденцій у рубля.

На його думку, крім грошових потоків, основним фактором впливу на рубль залишиться ціна на нафту.

"Зараз уся увага прикута до ціни на "чорне золото". Якщо нафта продовжить зниження, то рубль може продовжити оновлювати мінімуми", - вважають аналітики банку "Нордеа".

За оцінкою Володимира Тихомирова з компанії БКС, дно нафтових цін може перебувати на рівні $60 за барель, "при якому справедливий курс долара становить 55 рублів".

"Банк Росії вчора вийшов на валютний ринок з інтервенціями, продавши близько $500 мільйонів. Дії регулятора внесли ясність у формулювання "загроза фінансовій стабільності", і тепер валютні трейдери мають чіткіше уявлення про те, коли очікувати інтервенції", - вважає Тихомиров із БКС.

Відзвітувати про інтервенції, якщо вони дійсно були в понеділок, регулятор повинен завтра вранці.

Ризиками для рубля залишаються невизначена реакція населення на перевищення доларом позначки в 50 рублів, а також можливе розширення неспекулятивного попиту на валюту поточного місяця.

У грудні чекають великі, понад $33 мільярдів разом з відсотками, погашення кредитів в умовах західних санкцій, тоді як один з основних джерел валютної ліквідності - регулярні інтервенції - Центробанк скасував на початку листопада.

До інтервенцій, аналогічним учорашнім, регулятор зобов'язався вдаватися лише в разі надзвичайних ситуацій, що загрожують фінансовій стабільності.