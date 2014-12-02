Обмеження на зняття та купівлю валюти продовжили до березня

Національний банк України продовжив до березня 2015 року обмеження на зняття готівкової валюти з поточних і депозитних рахунків в еквіваленті 15 тис. грн на добу на одного клієнта.

Про це йдеться в постанові правління НБУ №758 від 1 грудня, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН. Документ набуває чинності з 3 грудня 2014 року.

Регулятор також продовжив обмеження на продаж готівкової іноземної валюти або банківських металів одній особі за один робочий день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 3 тис. грн, у рамках однієї фінустанови.

Постановою також продовжується обмеження максимальної суми зняття готівки з рахунку клієнта в розмірі до 150 тисяч гривень на день.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк для стабілізації курсу гривні, яка з початку року знецінилась до долара США майже вдвічі, встановив ряд обмежень на валютному ринку, включаючи підвищення норми обов'язкового продажу валютної виручки експортерами до 75%.

Як пояснила голова НБУ Валерія Гонтарева, встановлені обмеження є тимчасовими і будуть скасовані у міру стабілізації валютного ринку. Зокрема, за її словами, наступним кроком може стати відміна обмежень з дострокового вилучення валютних депозитів і заборони на виплату банками дивідендів.