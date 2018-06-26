Банки зобов'язані приймати у населення копійки - НБУ

Монети дрібного номіналу залишаються законним засобом платежу.

Фінансові установи зобов'язані приймати у населення монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок, оскільки вони залишаються законним засобом платежу.

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Про це повідомив журналістам директор департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко в ході брифінгу про припинення з 1 липня карбування дрібних монет і впровадження правил округлення загальної суми покупки.

"Фінансові установи зобов'язані приймати для обміну монети дрібних номіналів на монети великих номіналів або на банкноти. Як і для розрахунків, для зарахування на вклад, при проведенні платежів", - сказав Зайвенко.

За його словами, останнім часом зросла кількість скарг громадян на банки, деякі з яких відмовляються приймати монети дрібних номіналів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 1 липня припиняє випуск монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок, а також вводить правила округлення загальної суми покупки за готівку в бік зменшення при сумі від 1 до 4 копійок або в бік збільшення - при сумі від 5 до 9 копійок.