Свободівці запропонували Раді ввести для українців новий військовий збір

Про це сказано у проекті закону, зареєстрованому на сайті парламенту, авторами якого є шість депутатів - Юрій Левченко, Олег Осуховський, Андрій Ільєнко, Юрій Бублик, Олександр Марченко та Микола Головко.

Проектом закону також передбачено, що фізичні особи, які отримали річний дохід від 1 до 10 млн грн, будуть одноразово обкладатися податком за ставкою 15%, доходи 10-100 млн грн - 20%, доходи понад 100 млн - 25%.

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У пояснювальній записці необхідність прийняття такого закону депутати аргументують важливістю зміцнення військового потенціалу України. «У час, коли українські військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та інші учасники бойових дій на сході України, ризикуючи життям, героїчно захищають Україну від терористів і військової агресії, виникає необхідність пошуку додаткових джерел наповнення державного бюджету для зміцнення військового потенціалу та обороноздатності країни», - сказано в записці.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Верховна Рада схвалила зміни у Податковий кодекс, згідно з якими тимчасово, до 1 січня 2015 року, був введений новий загальнодержавний військовий збір за ставкою 1,5% з доходів фізичних осіб у формі зарплати, заохочувальних і компенсаційних виплат, інших виплат та винагород.

За оцінками уряду, введення військового збору дозволить додатково залучити до держбюджету 2,9 млрд грн. Причому Міністерство фінансів під час обговорення проекту держбюджету на 2015 рік прийняло рішення підготувати пропозиції про продовження терміну дії військового збору у розмірі 1,5% на весь 2015 рік.

Анексувавши Крим, Росія продовжила антиукраїнську агресію на території Донбасу. У Донецьку і Луганську області були відправлені російські найманці і професійні вбивці.

Росія регулярно через неохоронювані ділянки кордону забезпечувала терористів озброєнням, у тому числі важкою бронетехнікою, реактивними системами залпового вогню "Град", "Ураган", що дозволяло їм регулярно обстрілювати не лише табори і блокпости сил АТО, але й житлові будинки, внаслідок чого гинуть мирні громадяни.

У кінці літа, намагаючись зірвати наступ української армії, Росія ввела регулярні частини на територію України.

У Мінську 5 вересня було підписано угоду про припинення вогню на Донбасі. Однак терористи не дотримуються досягнутих домовленостей, а з іще більшою жорстокістю піддають обстрілу житлові квартали і населені пункти.

Водночас біля кордонів на території Росії відзначається концентрація спецназу ГРУ Генштабу Росії.