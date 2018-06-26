НБУ підтвердив: білоруський «Паритетбанк» знову подав заявку на купівлю української «дочки» «Сбербанку»

У березні 2018 року Нацбанк відмовив у погодженні у зв'язку з невідповідністю заявника вимогам законодавства України.

Національний банк України підтвердив отримання повторного клопотання Білоруського державного «Паритетбанку» про придбання істотної участі в українській дочірній структурі російського державного «Сбербанку».

Читайте такожПродаж "Сбербанку": в спробі обійти санкції українська влада сама може під них потрапити

«Зараз отримані НБУ документи для погодження набуття істотної участі в ПАТ «Сбербанк» перебувають на розгляді. За результатами розгляду громадськість буде проінформована додатково», - йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

У Нацбанку нагадали, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» регулятор розглядає документи для погодження набуття істотної участі впродовж трьох місяців ыз дня отримання повного пакета документів.

«При розгляді пакета документів Національний банк перевіряє відповідність ділової репутації інвестора, його фінансовий стан і джерела походження коштів вимогам, встановленим у Законі України «Про банки і банківську діяльність» та в Положенні про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Білоруський державний «Паритетбанк» після відмови йому в придбанні істотної участі в українській дочірній структурі російського «Сбербанку» наприкінці червня знову подав документи до Національного банку України для придбання фінустанови.

У березні 2018 року Нацбанк відмовив «Паритетбанку» в придбанні ним істотної участі в «Сбербанку» у зв'язку з невідповідністю заявника вимогам законодавства України.

«Паритетбанк» заснований в 1991 році й посідає 15-е місце в Республіці Білорусь за розміром активів. Основним акціонером фінустанови є Республіка Білорусь (99,83%), решта 0,17% акцій належать більш ніж 2500 приватним особам.

Дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні працює на ринку країни з 2001 року і є одним з найбільших фінустанов за обсягом активів. У 2017 році банк отримав 132 млн грн прибутку.

З березня 2017 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», діють санкції, якізабороняють виведення капіталу на користь материнських структур.