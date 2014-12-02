Прокуратура Києва ще не бачила рішення суду щодо Гонтаревої, справу поки що не заводили

Про це повідомила керівник прес-служби Київської прокуратури Олена Яхно на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, у вівторок, 2 грудня, у низці ЗМІ з'явилася інформація про рішення Печерського суду, згідно з яким Генпрокуратура зобов'язана почати розслідування щодо голови Національного банку України Валерії Гонтаревої за підозрою у маніпулюванні валютним курсом, що спричинило збитки для країни.

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«Поспішаю повідомити, що щодо Гонтаревої у прокуратурі Києва поки що немає ніяких проваджень. Вчорашнє рішення Печерського суду, про яке повідомили ЗМІ, до нас ще не надходило. Ми на нього чекаємо з нетерпінням», - написала Яхно.

Водночас вона зазначила, що дане рішення суду оскарженню не підлягає, тому прокуратура буде його виконувати після отримання.

Як повідомляв УНІАН, позафракційні депутати Дмитро Святаш і Валерій Писаренко пропонують Верховній Раді звернутися до президента України Петра Порошенка з ініціативою внести на розгляд парламенту пропозицію про звільнення з посади голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Інформація про звільнення голови НБУ періодично з'являється у ЗМІ, що, на думку регулятора, пов'язане з бажанням окремих політичних сил чи осіб розхитати ситуацію в Україні. Гонтарева неодноразово спростовувала інформацію про намір піти у відставку, наголошуючи, що якщо Президент запропонує їй піти з посади голови НБУ, вона не стане чинити опір.