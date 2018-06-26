У Нацбанку розповіли, скільки вже випустили в обіг нових монет номіналом 1 і 2 гривні

Нацбанк випустив в обіг близько 7 млн монет номіналом 1-2 гривні.

Національний банк України з 27 квітня випустив в обіг близько 7 мільйонів нових монет номіналом 1 і 2 гривні, повідомив журналістам директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

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За його словами, поки що кількість таких монет в обігу незначна, оскільки вони випущені нещодавно і вводяться в обіг поступово - шляхом заміни банкнот відповідних номіналів, що вилучаються з обігу.

«До сьогодні ми ввели в обіг незначну кількість цих монет - близько 7 мільйонів монет 1-2 гривні», - сказав Зайвенко.

Представник НБУ зазначив, що ще рано говорити про вплив цього кроку на готівковий обіг, оскільки не всі громадяни бачили ці монети.

Також він нагадав, що в 2018 році Нацбанк викарбує 140 мільйонів монет номіналом 1 грн і 145 млн монет номіналом 2 грн, які будуть поступово запущені в обіг.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 27 квітня ввів в обіг нові монети номіналом 1 і 2 грн, які поступово замінять паперові банкноти відповідного номіналу.

Згідно з планами регулятора, озвученими в середині березня, спеціально паперові банкноти вилучатися з обігу не будуть, але їх випуск припиняється.

З 2019-2020 року регулятор анонсував випуск в обіг монет номіналами 5 і 10 гривень, які згодом замінять банкноти відповідних номіналів.