Кабмін пропонує депутатам збільшити обсяг держзапозичень

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України внести зміни до закону України про державний бюджет на 2014 рік і збільшити до кінця цього року обсяг зовнішніх і внутрішніх державних запозичень на 8,3 млрд грн і 5,6 млрд грн відповідно, говориться в урядовому законопроекті, опублікованому на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці до документа відзначається, що збільшення держзапозичень необхідне для обслуговування державного боргу. «Збільшити у зв'язку з девальвацією національної валюти витрати на погашення державного боргу за рахунок збільшення державних запозичень, - говориться в пояснювальній записці. - Зокрема збільшити державні внутрішні запозичення на 5,58 млрд грн, зовнішні державні запозичення – на 8,25 млрд грн, збільшити погашення державного внутрішнього боргу на 616,4 млн. грн, збільшити погашення державного зовнішнього боргу на 13,2 млрд грн».

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Як повідомляв УНІАН, державні запозичення до загального фонду державного бюджету України в іноземній валюті в січні-листопаді 2014 року досягли 8,941 млрд дол. За інформацією Мінфіну, найбільший обсяг валютних коштів у розмірі 6,631 млрд дол. залучено на зовнішньому ринку. Найбільшими кредиторами стали Міжнародний валютний фонд, який надав у січні-листопаді валютні позики на 2,978 млрд дол., а також Міжнародний банк реконструкції та розвитку (група Світового банку) – 1,247 млрд дол. І Європейський Союз – 1,131 млрд дол.

Також за цей період була залучена позика за допомогою випуску облігацій під гарантії уряду США у розмірі 1 млрд дол. На внутрішньому ринку в січні-листопаді одержані валютні позики на 713,4 млн. дол. за допомогою розміщення ОВДП.

Також повідомляється, що в січні-листопаді Україна виплатила в рахунок погашення і обслуговування валютних запозичень 11,151 млрд дол., зокрема 7,068 млрд дол. виплачено з держбюджету, 2,413 млрд дол. заплатив Національний банк, 1,670 млрд дол. – НАК «Нафтогаз України» за євробондами 2009 року випуску, гарантованими державою.

У розрізі кредиторів найбільший обсяг платежів за цей період виплачено урядом і Нацбанком на користь МВФ – на 3,514 млрд дол., а також утримувачам валютних євробондів – по 1 млрд дол. на внутрішньому і зовнішньому ринках.

За графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні та зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, припадає на перші п'ять років – з 2014 по 2018 роки.