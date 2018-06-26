Нацбанк підрахував готівку в обігу: на одного українця припадає 66 банкнот і 293 монети (інфографіка)

Обсяг готівки в обігу на 1 червня становив 360,8 млрд грн.

Обсяг готівкової гривні в обігу в Україні станом на 1 червня становив 360,8 млрд грн.

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Як відзначається в інформаційних матеріалах Національного банку України, що є в розпорядженні УНІАН, в середньому на одного українця припадає 66 банкнот і 293 монети.

За інформацією НБУ, найбільша кількість банкнот в обігу - купюри номіналами 200 грн (20,41%) і 1 грн (19,25%), найбільша кількість монет - номіналами 10 копійок (29,30%) і 1 копійка (18,76 %).

Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня.

В даний час в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1-2 гривні.

З 2019-2020 року регулятор анонсував випуск в обіг монет номіналом 5 і 10 гривень, які згодом замінять банкноти відповідних номіналів.

З 1 липня Нацбанк припиняє карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок, а також впроваджує правила округлення загальної суми покупки за готівку в бік зменшення при сумі від 1 до 4 копійок або у бік збільшення - при сумі від 5 до 9 копійок.