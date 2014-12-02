Нацбанк продовжує знижувати офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 2 грудня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1510.6043 грн (з 14.00 1 грудня - 1505.6413);

100 євро - 1883.5725 (з 14.00 1 грудня - 1879.4920);

10 російських рублів - 2.9158 (з 14.00 1 грудня - 3.0527).

Читайте такожОбмеження на зняття та купівлю валюти продовжили до березняЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України на сьогоднішньому валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 2 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,1070 грн/дол.

Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку склав 17,8 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,1000 грн/дол.