Україні залишилося виконати одну умову МВФ для отримання кредиту - переглянути ціни на газ

За словами голови ради НБУ, прибуття чергової місії Фонду очікується до осені.

Україна виконала всі зобов'язання для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, окрім перегляду цін на газ для населення.

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Про це повідомив голова ради Національного банку України Богдан Данилишин у ефірі одного з телеканалів.

«Фактично серед взятих Україною зобов'язань не виконаним залишилося тільки цінове питання - щодо цін на газ для населення - але зараз над цим інтенсивно працюють групи експертів з України і МВФ», - сказав Данилишин.

За його словами, наша країна зараз не стоїть на порозі дефолту і має всі можливості виконувати взяті на себе зобов'язання.

«Ми не отримуємо відповідні кошти від МВФ вже з квітня 2017 року. Як бачимо, ми живемо і справляємося з узятими на себе зобов'язаннями. Зокрема, віддаємо кошти МВФ», - додав Данилишин.

Голова ради НБУ також зазначив, що прибуття чергової місії Фонду для ревізії виконання Україною зобов'язань за програмою очікується до осені.

Довідка УНІАН. Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., із яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують в рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ і внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.