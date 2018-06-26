Закриття імпорту сировини в Україні може призвести до девальвації гривні - голова держрегуляторної служби

Зокрема, мова йде про імпорт в країну сірчаної кислоти.

Зупинка українських підприємств і девальвація гривні – такі наслідки можуть накрити Україну, якщо буде повністю зупинений імпорт сировини в Україну.

Зокрема, мова йде про імпорт в країну сірчаної кислоти. Про це повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна" голова державної регуляторної служби (ДРС) Ксенія Ляпіна.

"Виробники металургійної продукції відомі, як експортери, і, власне, ми розуміємо, що це так само може вплинути на валютний баланс, і на загальні надходження до бюджету. Тому тут потрібна дуже збалансована позиція, і за це, власне, відповідає комісія, яка існує при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі", - заявила Ляпіна.

Як повідомлялося раніше, два українські виробники – "Східний ГЗК" і "Сумихімпром" – ініціювали розслідування, результатом якого може стати обмеження імпорту сірчаної кислоти в Україну.

"Ми розуміємо, що, безумовно, повна зупинка імпорту призведе до катастрофічних наслідків для металургії. Тому, думаю, що мова не буде йти про повну зупинку. Мова йде про збалансовану позицію і про відповідальність порушників", - заявила глава ДРС.

Раніше член транспортного комітету ВР Володимир Гусак в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив, що введення квот на імпорт сірчаної кислоти, яка використовується в українській промисловості – це спроба недобросовісної конкуренції з боку українських виробників цього виду сировини.