Держбюджет України пішов у мінус на 9 мільярдів

Роком раніше держбюджет був зведений з профіцитом у 26,5 млрд грн.

Державний бюджет України за січень-травень 2018 року виконано з дефіцитом на рівні 9,176 млрд грн проти 26,468 млрд грн профіциту за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, зведений бюджет за цей період виконано з профіцитом на рівні 14,584 млрд грн, що в 3,5 раза нижче від профіциту за аналогічний період попереднього року в розмірі 50,479 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за 2017 рік виконано з дефіцитом на рівні 47,850 млрд грн, що в 1,5 раза нижче від показника за попередній рік.

Держбюджет України на 2018 рік встановлює граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.