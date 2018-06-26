НАБУ закрило справу про мільйонний відпочинок Гонтаревої на Мальдівах

Справа стосувалася декларування Гонтаревою витрат на відпочинок на Мальдівах в 2016 році.

Національне антикорупційне бюро закрило справу про можливе декларування недостовірної інформації екс-головою Національного банку Валерією Гонтаревою.

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Про це йдеться в рішенні Солом'янського районного суду Києва від 15 червня, передає «Українська правда».

Справа стосувалася декларування Гонтаревою витрат на відпочинок на Мальдівах в 2016 році.

Зазначається, детектив НАБУ Паутов В.О. виніс постанову про закриття кримінального провадження 16 березня 2018 у зв'язку з відсутністю в діях екс-глави НБУ кримінального злочину.

Зазначається, що під час досудового розслідування детектив НАБУ отримав дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ВАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", НАЗК, витребував інші документи і провів інші процесуальні дії, в результаті яких прийняв рішення закрити провадження.

"Зазначена постанова мотивована детективом тим, що витрати на відпочинок ОСОБА_4 (Гонтарева – ред.) на Мальдівських островах в липні 2016 року становили суму в розмірі 249 тисяч 934,3 гривні, що менше 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та в свою чергу не утворює об'єктивної сторони складу кримінального злочину, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) ККУ", - йдеться в матеріалах суду.

Крім того, на думку детектива, оплата путівки, яка є споживчою річчю, не може розглядатися як придбання майна, у розумінні ч. 2 ст. 52 закону про запобігання корупції, тому кримінальна відповідальність в такому випадку не передбачена.

Закриття провадження оскаржував адвокат Юрій Харченко в інтересах третьої особи.

Але суддя погодився з мотивацією детектива НАБУ і скаргу не задовольнив.

Як повідомлялося раніше, в липні 2017 суд зобов'язав НАБУ розслідувати можливе декларування недостовірних даних Гонтаревою.

На той час голова Національного банку Валерія Гонтарева задекларувала 56,95 мільйонів гривень доходів і 2,65 мільйона доларів заощаджень на банківському рахунку за 2016 рік.