Більш як половина вкладників «Дельта Банку» за 2,5 року не прийшли за відшкодуванням

Загалом у період виплат за отриманням відшкодування звернулися 254 тисячі вкладників банку.

Більш як 311 тисяч вкладників ліквідованого «Дельта Банку» за 2 з половиною року виплат - з жовтня 2015 року - так і не звернулися за отриманням відшкодування за своїми вкладами на загальну суму 513,2 млн грн.

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Як повідомляється на сайті Фонду, загалом у період виплат за отриманням відшкодування звернулися 254 тис. вкладників банку, яким уже виплачено 15,69 млрд грн.

«Фонд гарантування вкладів фізичних осіб закликає всіх вкладників «Дельта Банку», які ще не отримали гарантовану суму, звернутися до будь-якого відділення одного з тринадцяти банків-агентів», - повідомляється на сайті Фонду.

Фонд наголошує, що для підвищення оперативності доступу вкладників підключив «Дельта Банк» до автоматизованої системи виплат, після чого за два місяці вкладники банку отримали майже 22,3 млн грн.

Також повідомляється, що до автоматизованої системи виплат водночас підключено 13 банків-агентів, включаючи «Укргазбанк», «Альфа-Банк», «Кредобанк», ПУМБ, «Правекс-Банк», «ТАСкомбанк», «Південний», «Ощадбанк», «Ідея банк», «ПриватБанк», «Банк інвестицій і заощаджень», «Універсал банк», «Мегабанк», а загальна сума отриманих вкладниками коштів за допомогою системи перевищує 5 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Дельта Банк» працював на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою в 29,39%. З 2 березня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація, а з 8 жовтня 2015 року Фонд гарантування приступив до ліквідації фінустанови.