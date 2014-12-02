Через АТО благодійну фіндопомогу з-за кордону звільнили від обов'язкового продажу на міжбанку

Про це йдеться в постанові правління НБУ №758 від 1 грудня, текст якого має УНІАН. Документ набуває чинності від 3 грудня 2014 року.

«Не підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України надходження в іноземній валюті, що надійшли як благодійна допомога на користь її отримувачів», - сказано в постанові.

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Як повідомляється в коментарі регулятора у мережі Facebook, Нацбанк прийняв таке рішення, враховуючи важливість благодійної діяльності в умовах проведення антитерористичної операції на території України. Тим не менше, в постанові не уточнюється, що мова йде саме про благодійну допомогу для потреб АТО.

Згідно з постановою, регулятор з метою розвитку співробітництва з міжнародними фінансовими інститутами дозволив резидентам-гарантів (поручителів), що отримали індивідуальну ліцензію НБУ, переводити іноземну валюту на виконання забезпечених гарантією зобов'язань за кредитами, наданими міжнародними фінансовими організаціями або іноземними експортно-кредитними агентствами.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України продовжив термін дії вимог щодо обов'язкового продажу експортерами 75% валютної виручки до 3 березня 2015 року. Також продовжено дію обмеження строків розрахунків за експортно-імпортними операціями до 90 календарних днів. Крім того, регулятор продовжив обмеження максимальної суми готівки, що знімається з рахунку клієнта, до 150 тис. грн на день, продаж готівкової валюти в одні руки - еквівалентом 3 тис. грн на день, зняття валютних коштів з рахунків через касу та банкомати, а також валютні перекази без підтверджуючих документів - еквівалентом 15 тис. грн на день.

Регулятор зазначає, що продовження антикризових заходів викликане поточним станом вітчизняної економіки і прагненням зберегти позитивні тенденції на валютному ринку.

Як пояснила голова НБУ Валерія Гонтарева, встановлені обмеження є тимчасовими і будуть скасовані по мірі стабілізації валютного ринку. Зокрема, за її словами, наступним кроком може бути скасування обмежень з дострокового вилучення валютних депозитів і заборони на виплату банками дивідендів.