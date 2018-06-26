Суд зобов'язав «Ельдорадо» повернути банку «Михайлівський» 147 мільйонів

Суд визнав незаконними дії колишніх посадових осіб банку і позичальників, пов'язаних із власниками банку.

Касаційний суд у складі Верховного суду України визнав законними позовні вимоги ліквідатора банку «Михайлівський» про стягнення з компанії «Ельдорадо» кредитної заборгованості в розмірі 147,220 млн грн.

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Як повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, напередодні введення в банк тимчасової адміністрації зобов'язання компанії були погашені без сплати реальних коштів - виключно проведенням бухгалтерських проводок, що є підставою для визнання угоди недійсною.

«Суд визнав дії колишніх посадових осіб банку та позичальників, які були пов'язані з власниками банку особами такими, що не відповідають вимогам законодавства України», - зазначили у Фонді.

У Фонді додали, що кінцевий власник компанії «Екосіпан» - єдиного акціонера банку «Михайлівський» - Віктор Поліщук у 2013 році публічно підтверджував інформацію про придбання мережі «Ельдорадо».

Також повідомляється, що отримані в рамках судового провадження кошти будуть використані для задоволення вимог кредиторів банку.

Довідка УНІАН. Національний банк визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним у травні 2016 року у зв'язку з переведенням на його баланс великої кількості вкладів фізичних осіб з фінансової компанії, пов'язаної з банком, що збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Відразу після банкрутства банку, його власник Віктор Поліщук, якому також належала мережа магазинів побутової техніки «Ельдорадо», заявив про нещодавній продаж фінустанови групі фізичних осіб. При цьому, за інформацією НБУ, регулятор не погоджував зміни власника банку, оскільки не отримував відповідного звернення.