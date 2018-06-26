Курс гривні від Нацбанку: долар завтра подорожчає, євро подешевшає

Офіційний курс НБУ на 27 червня: 100 USD – 2618.9170 грн; 100 EUR – 3056.7999 грн; 10 RUR – 4.1709 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

Читайте такожЗ моменту введення в обіг гривня знецінилася в 14 разів

100 USD США – 2618.9170 (26 червня – 2617.3625)

100 EUR – 3056.7999 (26 червня – 3062.3141)

10 RUR – 4.1709 (26 червня – 4.1579)

У вівторок, 26 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютнрынке України до закриття торгів встановилися на рівні 26,18/26,20 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня знизилася до долара на 2 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,53/30,56 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4116/0,4126 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1892 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 556 угод на суму 431,26 млн дол.