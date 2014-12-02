Долар у Росії через падіння цін на нафту знову піднявся вище 53 рублів, євро - вище 66

Курс євро на Московській біржі станом на 14.55 мск вівторка зріс на 2,15 рубля до закриття попереднього дня і становив 66,05 рубля, курс долара зріс на 1,79 рубля - до 53,01 рубля, повідомляє Прайм.

На початку сьогоднішніх торгів курс долара знижувався до рівня 50,3 рубля, євро - до 62,89 рубля, а вартість бареля нафти Brent -1,62% піднімалася на 0,5% - до 73,03 долара. Однак потім нафта відновила падіння і станом на 15.15 мск барель Brent подешевшав на 1% - до 71,8 долара.

Читайте такожРубль знову падає через невтішні перспективи російської економікиЯк повідомляв УНІАН, російський рубль уже тривалий час стрімко девальвує через сильне зниження цін на нафту і санкції Заходу щодо Росії через її агресію проти України, зокрема окупацію Криму.

Нафта через рішення ОПЕК минулого четверга не знижувати видобуток стрімко дешевшає. Відповідно, триває й обвал рубля.