Свободівці пропонують подвоїти військовий збір із зарплат більше 10 тис. гривень

Про це сказано в законопроекті, зареєстрованому на сайті парламенту, авторами якого є Юрій Левченко, Олег Осуховський, Андрій Ільєнко, Юрій Бублик, Олександр Марченко та Микола Головко.

Згідно з проектом закону, ставка військового збору буде диференційованою.

Зокрема, із зарплати, інших виплат і винагород у розмірі від 5 до 7 тисяч на місяць депутати від «Свободи» пропонують стягувати 2% збір.

Зарплата від 7 тис. грн до 10 тис. грн буде обкладатися 2,5% збором, понад 10 тис. грн - 3%.

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Причому діюча ставка збору в 1,5% буде стягуватися з середньомісячних доходів у розмірі від 4,5 до 5 тис. грн.

З доходів від 4,5 тис. до 4 тис. грн, згідно із законопроектом, буде стягуватися 1%, від 4 до 3,5 тис. грн - 1%, від 3,5 до 3 тис. грн - 0,5%. Сума менше 3 тис. грн буде оподатковуватися збором у розмірі 0,3%.

Мінімальну зарплату депутати пропонують військовим збором не оподатковувати.

Як повідомляв УНІАН, депутати від «Свободи» також зареєстрували у Раді законопроект, яким запропонували встановити одноразовий військовий збір у розмірі 10% від річних доходів фізосіб понад 500 тис. грн. Дохід фізичних осіб від 1 до 10 млн грн на рік пропонується одноразово обкладати податком за ставкою 15%, доходи 10-100 млн грн - 20%, доходи понад 100 млн - 25%.

У середині літа Верховна Рада схвалила зміни в Податковий кодекс, згідно з якими тимчасово, до 1 січня 2015 року, був введений новий загальнодержавний військовий збір за ставкою 1,5% з доходів фізичних осіб у формі зарплати, заохочувальних і компенсаційних виплат, інших виплат та винагород.

Раніше Міністерство фінансів під час обговорення проекту держбюджету на 2015 рік прийняло рішення підготувати пропозиції про продовження терміну дії військового збору у розмірі 1,5% на весь 2015 рік.

Військовий збір допоможе поліпшити фінансування української армії, яка протистоїть озброєним до зубів російським найманцям і регулярній російській армії на Донбасі.