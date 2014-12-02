ЄБРР відкрив представництво у Львові

"ЄБРР розширює свою регіональну присутність в Україні відкриттям представництва у Львові. Новий регіональний офіс, який був відкритий сьогодні, допоможе зміцнити співпрацю банку з компаніями в західних регіонах країни відповідно до зобов'язань банку з активізації зусиль в Україні", - повідомили у прес-службі.

Як очікується, діяльність представництва у Львові буде зосереджена на підтримці підприємств малого і середнього бізнесу. У банку нагадали, що загальний портфель проектів ЄБРР лише у Львівській області становить близько 250 млн євро.

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«Крім того, ЄБРР дуже активно підтримує розвиток інфраструктури Львова, пропонуючи сучасні рішення у сфері міського громадського транспорту та районного централізованого теплопостачання. Банк також зіграв важливу роль у посиленні положення Львова як ділового центру, забезпечивши спільне фінансування автодороги M06 (Київ-Чоп)», - зазначили у прес-службі ЄБРР.

Раніше УНІАН повідомляв, що ЄБРР готовий збільшити фінансову підтримку України.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на жовтень 2014 року, банк узяв зобов'язання щодо надання близько 9,8 млрд євро (12,4 млрд дол. США) в рамках 337 проектів у країні.

За підсумками 2014 року ЄБРР планує інвестувати в Україну близько 1 млрд євро, водночас у березні поточного року в ЄБРР наголошували, що готові надати Україні кредити на 5 млрд євро до 2020 року в рамках міжнародної програми фінансової допомоги для підтримки структурних і макроекономічних реформ. Причому зазначалося, що сума кредитування може бути більше, якщо «дозволить економічна ситуація».