В Україні скоротилася частка непрацюючих кредитів
08:59, 27 червня 2018Фінанси
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За даними НБУ, частка непрацюючих кредитів в травні скоротилася до 56,1%.
Обсяг непрацюючих кредитів становив 628,695 млрд грн / фото УНІАН
Частка непрацюючих кредитів в українській банківській системі в травні скоротилася до 56,09% з 56,18% місяцем раніше.
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Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг таких кредитів на початок червня становив 628,695 млрд грн, що практично відповідає рівню на початок травня.
Довідка УНІАН. Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на 1 січня 2018 року становила 54,5%, а їх обсяг – 595 млрд грн.
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