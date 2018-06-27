У Нацбанку пояснили, чому гривня знецінилася в 14 разів (інфографіка)

НБУ пояснює зниження купівельної спроможності гривні наслідком економічних криз.

Національний банк України пояснює зниження купівельної спроможності гривні, яка з моменту введення в обіг знизилась у 14 разів, наслідком економічних криз, які супроводжувалися інфляцією та девальвацією.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті НБУ.

«Зміна купівельної спроможності національної валюти - неминучий наслідок змін в економіці будь-якої країни, яка проходить через періоди й економічного зростання, й криз. Макроекономічні зміни в Україні впродовж років, що минули з часів грошової реформи в 1996 році, не могли не позначитись на кількості споживчих товарів, які можна купити за однакову кількість гривень», - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, найбільші падіння купівельної спроможності гривні припали на кризові періоди 1996 року, 1998-2000, 2004 і 2008 років, коли гривня втратила більшу частину своєї початкової купівельної спроможності.

НБУ зазначає, що зростання рівня цін супроводжувалось і відповідними змінами в номінальних і реальних доходах населення (зокрема, середньоденна заробітна плата порівняно з 1996 роком зросла більш ніж у 50 разів). Крім того, суттєво зросла роль безготівкових розрахунків, і змінились моделі поведінки споживачів.

Як повідомляв УНІАН, купівельна спроможність національної валюти України з моменту введення її в обіг у 1996 році знизилась у 14 разів. Якщо порівняти з 1996 роком, купівельна спроможність банкноти 1 гривня на сьогодні становить близько 7 копійок, 2 гривні - 14 копійок, 5 гривень - 36 копійок, 10 гривень - 71 копійку.

У вересні 1996 року в Україні було проведено грошову реформу, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня.

Зараз в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1-2 гривні.

З 2019-2020 року регулятор анонсував випуск в обіг монет номіналом 5 і 10 гривень, які згодом замінять банкноти відповідних номіналів.

Із 1 липня Нацбанк припиняє карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок, а також вводить правила округлення загальної суми купівлі за готівку в бік зменшення при сумі від 1 до 4 копійок або в бік збільшення - при сумі від 5 до 9 копійок.