Мінфін затвердив стратегію розвитку «ПриватБанку»

Згідно із зазначеними у Стратегії показниками у 2022 році «ПриватБанк» планує отримати 8,4 млрд гривень чистого прибутку і буде готовий до виходу держави з капіталу.

Міністерство фінансів затвердило стратегію розвитку державного «ПриватБанку» до 2022 року, яка раніше була схвалена незалежною наглядовою радою фінустанови.

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Про це повідомила прес-служба Мінфіну.

Згідно з повідомленням, документ передбачає, зокрема, впровадження ефективної системи управління ризиками, вирішення проблеми з непрацюючими кредитами, а також ряд організаційних та управлінських змін, спрямованих на підвищення ефективності та зменшення витрат.

"Ми вважаємо, що практична імплементація положень стратегії сприятиме зміцненню сильних сторін банку та його позиції на ринку, забезпечуючи при цьому прийнятний рівень прибутковості на рівні з кращими гравцями. Гарантом імплементації затвердженої стратегії розвитку буде незалежна Наглядова рада банку", - зазначила в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова.

Згідно із зазначеними у Стратегії показниками, в 2022 році «ПриватБанк» планує отримати 8,4 млрд гривень чистого прибутку і буде готовий до виходу держави з капіталу. Сумарний дохід для акціонера в період з 2018 по 2022 роки становитиме 81 млрд гривень, без урахування коштів, які «ПриватБанк» має намір повернути через суди.

Довідка УНІАН. Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма з найбільших за обсягом активів банками – «ПриватБанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк» і «Укргазбанк».

Кабінет міністрів України в лютому поточного року затвердив оновлену стратегію для державних банків, яка передбачає повну приватизацію «ПриватБанку» та «Укргазбанку», а також входження в капітал «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» міжнародних інвесторів.