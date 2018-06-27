Російська платіжна система обходить санкції України через Британію — росЗМІ

Згідно з даними видання, перекази до України з РФ можна провести тільки в євро, а видачею коштів займається британська платіжна система CEL.INT.

Російська платіжна система «Юністрім» продовжує надавати послуги грошових переказів до України з допомогою британської CEL.INT.

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Про це повідомляє російське видання «Комерсант».

Згідно з даними видання, перекази до України з РФ можна провести тільки в євро, а видачею коштів займається британська платіжна система CEL.INT.

Як повідомили в колл-центрі організації, у неї укладені договори з українськими банками, і в результаті гроші, надіслані з Росії через «Юністрім», видаються в українських «Ощадбанку», «Юнексбанку», «Аккордбанку», а також в Credit Optima Bank і IBox Bank. Принаймні до 20 червня перекази з РФ до України можна було провести прямо з сайту «Юністріму», зараз така можливість зникла, відзначає видання.

При цьому в прес-службі «Юністріму» запевнили, що «система не представлена в Україні і не має договорів з українськими банками». «Система грошових переказів неухильно виконує законодавство РФ, а також тих країн, в яких вона представлена»,- відзначили там.

У прес-службі НБУ наголосили, що попереджали платіжні системи про "неприпустимість співпраці з платіжними системами, щодо яких Україна застосувала санкції, а також взаємодії з ними через посередництво інших платіжних систем і організацій незалежно від їхньої юрисдикції". Регулятор заявив, що у всіх подібних випадках буде приймати «адекватні заходи впливу, як це було у випадку з TYME».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 15 червня повідомив про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи TYME, платіжною організацією якої є фінансова компанія "ОМП-2013".

За інформацією регулятора, компанія співпрацювала із забороненою в Україні російською платіжною системою, що несе ризики виникнення загроз національній безпеці України.

У відповідь система TYME назвала рішення регулятора «надмірним», не погоджуючись із звинуваченнями у співпраці з платіжними системами Російської Федерації.

Україна в жовтні 2016 року розширила санкції щодо Росії, заборонивши діяльність на своїй території ряду російських платіжних систем. Під санкції потрапили платіжна система "Колібрі", якою керує Сбербанк, "Золота корона" (РНКО "Платіжний центр"), "Юністрім" (банк "Юністрім"), "Міжнародні грошові перекази Лідер" (НКО АТ "Лідер"), Anelik (банк "Анелік РУ"), Blizko (Зв'язок-банк).