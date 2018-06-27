Частка ринку ЄС для торгівлі України сягнула 42% - Порошенко

Президент планує на саміті в Брюсселі узгодити з лідерами Євросоюзу подальші шляхи поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції України до ЄС.

Станом на сьогоднішній день частка ринку Європейського Союзу для торгівлі України сягнула 42%.

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Про це повідомив в Facebook президент Петро Порошенко з нагоди четвертої річниці підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"27 червня 2014 року я мав високу честь від імені українського народу поставити підпис під документом, який визначає майбутнє нашої держави на десятиліття вперед, за який люди вийшли на Євромайдан і під прапором якого відбулася Революція гідності. Наше завдання - довести цю справу до кінця, забезпечити повноправне членство України в Європейському Союзі", - зазначив глава держави.

За його словами, з року в рік фіксується зростання практично на третину експорту українських товарів та послуг до Європейського Союзу.

"Станом на сьогоднішній день частка ринку ЄС для торгівлі України досягла 42%. Через два тижні в Брюсселі на саміті Україна - ЄС планую узгодити з лідерами Євросоюзу подальші шляхи поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції України до ЄС", - додав Порошенко.