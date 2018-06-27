Гройсман назвав мільярдну ціну очищення банківської системи України

Прем'єр повідомив, що очищення банківської системи коштувало Україні 4,5 мільярда євро.

Очищення банківської системи України коштувало країні 4,5 мільярда євро на тлі великих боргових та військових витрат.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Копенгагені.

"Ми провели очищення банківської системи, і це коштувало нам 4,5 мільярда євро. У найближчі п'ять років нам потрібно повернути 33 мільярди доларів", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що обслуговування державного боргу, у більшій частині сформованого у 2007-2013 роках, коштує Україні у 5 мільярдів доларів на рік, що практично дорівнює витратам на оборону.

Як повідомляв УНІАН, у ході очищення банківської системи України за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення щодо виведення з ринку 97 банків. За цей період Фонд гарантування виплатив вкладникам банків у своєму управлінні майже 90 мільярдів гривень відшкодування за вкладами.

В управлінні фонду перебувають активи збанкрутілих банків на більш ніж 500 мільярдів гривень за балансовою вартістю, однак їх оцінна вартість більш ніж у п'ять разів нижча через низьку якість цих активів.

Раніше Гройсман заявляв, що головною економічною проблемою України є тиск зовнішнього боргу розміром понад 65 мільярдів доларів, з яких 46 мільярдів доларів було залучено у 2007-2014 роках.

У березні Україна виплатила 1,4 мільярда доларів зовнішнього боргу.

За словами прем'єра, Україні необхідна зовнішня фінансова підтримка для зниження боргового навантаження.