Гройсман назвав мільярдну ціну очищення банківської системи України

13:36, 27 червня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Копенгагені.

"Ми провели очищення банківської системи, і це коштувало нам 4,5 мільярда євро. У найближчі п'ять років нам потрібно повернути 33 мільярди доларів", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що обслуговування державного боргу, у більшій частині сформованого у 2007-2013 роках, коштує Україні у 5 мільярдів доларів на рік, що практично дорівнює витратам на оборону.

Як повідомляв УНІАН, у ході очищення банківської системи України за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення щодо виведення з ринку 97 банків. За цей період Фонд гарантування виплатив вкладникам банків у своєму управлінні майже 90 мільярдів гривень відшкодування за вкладами.

В управлінні фонду перебувають активи збанкрутілих банків на більш ніж 500 мільярдів гривень за балансовою вартістю, однак їх оцінна вартість більш ніж у п'ять разів нижча через низьку якість цих активів.

Раніше Гройсман заявляв, що головною економічною проблемою України є тиск зовнішнього боргу розміром понад 65 мільярдів доларів, з яких 46 мільярдів доларів було залучено у 2007-2014 роках.

У березні Україна виплатила 1,4 мільярда доларів зовнішнього боргу.

За словами прем'єра, Україні необхідна зовнішня фінансова підтримка для зниження боргового навантаження.

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Теги: #зовнішній борг#банківська система в Україні