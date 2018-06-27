ЄС надав Україні з 2014 року найбільшу фіндопомогу в своїй історії – Могеріні

Могеріні зазначила, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС є найбільш амбітною угодою, яку ЄС коли-небудь підписав із країною-партнером.

Європейський Союз починаючи з 2014 року надав Україні найбільший пакет фінансової підтримки для країн поза ЄС за всю свою історію в розмірі понад 13 млрд євро.

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Про це повідомила віце-президент Європейської комісії - Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні на конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Копенгагені.

«Із 2014 року Європейський Союз вклав в Україну більше, ніж у будь-яку країну світу (поза країнами ЄС - УНІАН). Ми склали найбільший пакет підтримки в нашій історії - це понад 13 млрд євро», - сказала вона.

Могеріні зазначила, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС є найбільш амбітною угодою, яку ЄС коли-небудь підписав із країною-партнером.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Європейська Рада остаточно затвердила третій пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро.