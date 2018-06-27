Суд остаточно відмовив сину Януковича у стягненні з НБУ 1,6 мільярда за банкрутство його банку

Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «Всеукраїнського банку розвитку» 21 грудня 2014 року.

Верховний суд України не задовольнив касаційну скаргу власника ліквідованого «Всеукраїнського банку розвитку» Олександра Януковича - сина екс-президента України Віктора Януковича на рішення попередніх інстанцій про відмову йому у відшкодуванні збитків у розмірі 1,6 млрд грн.

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Про це йдеться в постанові суду в Єдиному реєстрі судових рішень.

"Колегія суддів вважає за необхідне залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін, оскільки доводи касаційної скарги висновків суду не спростовують... Постанова суду касаційної інстанції набуває законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною і оскарженню не підлягає", - йдеться у документі.

Колегія суддів погодилася з висновками судів попередніх інстанцій про те, що позивачем не доведено належними доказами протиправні дії з боку Національного банку України.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2017 року Печерський районний суд Києва залишив без задоволення позов до Національного банку про відшкодування збитків у розмірі 1,6 млрд грн Олександру Януковичу, в березні 2018 року аналогічне рішення ухвалив і Апеляційний суд.

Довідка УНІАН. «Всеукраїнський банк розвитку» (Київ) працював на ринку України з 2009 року і входив до групи великих банків. За час перебування президента Віктора Януковича при владі активи банку зросли майже у 13 разів.

Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «Всеукраїнського банку розвитку» 21 грудня 2014 року. З 27 листопада 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація.