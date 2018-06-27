Суд остаточно відмовив сину Януковича у стягненні з НБУ 1,6 мільярда за банкрутство його банку
Верховний суд України не задовольнив касаційну скаргу власника ліквідованого «Всеукраїнського банку розвитку» Олександра Януковича - сина екс-президента України Віктора Януковича на рішення попередніх інстанцій про відмову йому у відшкодуванні збитків у розмірі 1,6 млрд грн.
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Про це йдеться в постанові суду в Єдиному реєстрі судових рішень.
"Колегія суддів вважає за необхідне залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін, оскільки доводи касаційної скарги висновків суду не спростовують... Постанова суду касаційної інстанції набуває законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною і оскарженню не підлягає", - йдеться у документі.
Колегія суддів погодилася з висновками судів попередніх інстанцій про те, що позивачем не доведено належними доказами протиправні дії з боку Національного банку України.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2017 року Печерський районний суд Києва залишив без задоволення позов до Національного банку про відшкодування збитків у розмірі 1,6 млрд грн Олександру Януковичу, в березні 2018 року аналогічне рішення ухвалив і Апеляційний суд.
Довідка УНІАН. «Всеукраїнський банк розвитку» (Київ) працював на ринку України з 2009 року і входив до групи великих банків. За час перебування президента Віктора Януковича при владі активи банку зросли майже у 13 разів.
Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «Всеукраїнського банку розвитку» 21 грудня 2014 року. З 27 листопада 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація.