Державний «Укрексімбанк» перерахував до бюджету 588 мільйонів гривень

«Укрексімбанк» в 2017 році отримав прибуток у розмірі 784 млн грн.

Державний «Укрексімбанк» направив до державного бюджету України частину чистого прибутку у розмірі 588 млн гривень на виплату дивідендів.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті банку.

«За результатами діяльності у 2017 році АТ «Укрексімбанк» отримав прибуток у розмірі 784 млн грн та перерахував до державного бюджету України частину прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, у розмірі 588 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Відрахування дивідендів банком здійснено відповідно до ст. 11 закону "Про управління об'єктами державної власності" та постановою Кабінету міністрів від 28 лютого 2018 року №139 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави". Для "Укрексімбанку" цей норматив становить 75% чистого прибутку, отриманого за 2017 рік.

«Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року та є одним із найбільших банків за обсягом активів. 100% акцій банку належать державі.