В Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії

Прожитковий мінімум в Україні збільшився на 77 гривень.

Відсьогодні, 1 липня, прожитковий мінімум в Україні зріс на 77 грн і становить 1777 гривень на одну людину.

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Згідно із законом про державний бюджет на 2018 рік, прожитковий мінімум для дітей до 6 років зріс на 67 грн - до 1559 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років збільшився на 84 гривні - до 1944 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб зріс на 79 грн - до 1841 грн, для осіб, які втратили працездатність збільшився на 62 грн – до 1435 грн.

У зв'язку зі зростанням соціальних стандартів з 1 липня зростуть і пенсії.

За даними Міністерства соціальної політики, підвищення пенсій стосуватиметься 700 тис. пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію. Нагадаємо, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, збільшується на 62 грн, відповідно пенсії таким громадянам будуть збільшені з 1373 грн до 1435 грн.

Надбавку також отримають пенсіонери, які отримують понад 10 мінімальних пенсій. Зараз їм виплачують не більше 13 730 грн, а з 1 липня почнуть платити не більше 14 340 грн.

Наступний перерахунок пенсій у зв'язку зі зростанням соцстандартів буде проведено у грудні цього року.

Довідка УНІАН. Закон про держбюджет України встановлює в 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року - 1700 гривень, з 1 липня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року - 1492 гривні, з 1 липня - 1559 гривень, з 1 грудня - 1626 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року - 1860 гривень, з 1 липня - 1944 грн, з 1 грудня - 2027 гривень; працездатних осіб: з 1 січня 2018 року - 1762 гривні, з 1 липня - 1841 гривня, з 1 грудня - 1921 гривня; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року - 1373 гривні, з 1 липня - 1435 гривень, з 1 грудня - 1497 гривень.