Українців відсьогодні чекає округлення суми в чеках: як це виглядатиме (інфографіка)

В Україні припиняють випуск монет дрібних номіналів.

Національний банк України з 1 липня припиняє карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, а також вводить правила округлення загальної суми покупки за готівку в бік зменшення при сумі від 1 до 4 копійок або в бік збільшення - при сумі від 5 до 9 копійок.

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При цьому, як підкреслили в НБУ, округлення не буде застосовуватися при безготівкових розрахунках і стосуватиметься тільки загальної суми покупки в чеку або на іншому документі.

За інформацією Нацбанку, монети номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, введені в обіг раніше, і далі використовуватимуться як засіб платежу. Регулятор не вилучатиме їх з обігу.

У НБУ нагадали, що рішення про припинення карбування дрібних монет з введенням правил округлення загальної суми покупки при готівкових розрахунках дозволить скоротити витрати держави на забезпечення грошового обігу на більш ніж 90 млн грн на рік.

У цьому зв'язку підприємства торгівлі і сфери послуг, які застосовують реєстратори розрахункових операцій, під час проведення готівкових розрахунків будуть вказувати в чеках загальні суми до і після округлення, яке у межах законодавства не вважатиметься знижкою чи надбавкою, рекламою, стимулюванням продажу товарів (робіт, послуг).

Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня.

В даний час в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1-2 гривні.

З 2019-2020 роки регулятор анонсував випуск в обіг монет номіналом 5 і 10 гривень, які згодом замінять банкноти відповідних номіналів.