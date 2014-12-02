Голова департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку подала у відставку - джерело

18:20, 02 грудня 2014
Фінанси
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У Національному банку інформацію про відставку Щербакової не підтвердили, але і не спростували.

Нацбанк ждут кадровые изменения / Фото УНИАН

Директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена Щербакова подала у відставку, повідомило УНІАН поінформоване джерело в урядових колах.

За інформацією співрозмовника агентства, Щербакова написала заяву про звільнення, рішення щодо якого поки що не прийнято.

Нагадаємо, Щербакова працює в Національному банку більш як 10 років, в тому числі з 2011 року входить до складу правління НБУ.

Очолюваний нею департамент відповідає за регулювання операцій банків на грошово-кредитному ринку, включаючи регулювання ліквідності банків.

У Національному банку інформацію про відставку Щербакової не підтвердили, але й не спростували.

Читайте такожПрокуратура Києва ще не бачила рішення суду щодо Гонтаревої, справу поки що не заводилиЯк повідомляв УНІАН, політична невизначеність у країні спровокувала відплив вкладів з банків, який за січень-жовтень становив 12,6% за гривневими депозитами і 23,2% - за валютними.

Для підтримки ліквідності банків Нацбанк надає банкам кредити рефінансування, обсяг яких у січні-жовтні становив 152,2 млрд грн, що в 4 рази більше показника за аналогічний період минулого року.

На думку ряду експертів, банки використовують рефінансування НБУ для валютних спекуляцій, що призвело до дестабілізації курсу гривні.

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