Для звільнення Донбасу: Порошенко підписав зміни до Податкового кодексу

Президент звільнив від оподаткування ввізним митом необхідну для проведення ООС продукцію.

Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Митного кодексу України щодо уточнення окремих положень (№ 8350), яким розповсюдив пільги зі сплати ввізного мита для деяких товарів на період Операції Об'єднаних сил.

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Про це президент повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Законом доповнюються діючі норми Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом спеціальних засобів індивідуального захисту; ниток і тканин (матеріалів) для виготовлення бронежилетів і шоломів; лікарських засобів і медичних виробів на період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, які здійснюються шляхом проведення Операції Об'єднаних сил (ООС)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, мова йде про низку товарів, які на період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) та/або введення військового положення, відповідно до законодавства звільняються від оподаткування ввізним митом.

Мова йде про бронежилети, які класифікуються у товарній підкатегорії 6211 43 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, виготовлені у відповідності з військовими стандартами або військовими умовами для потреб правоохоронних органів, Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб'єктів, які здійснюють боротьбу з тероризмом та/або беруть участь в ООС.

Також мова йде про лікарські засоби і медичні вироби згідно з підпунктом "в" пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу, призначених для використання закладами охорони здоров'я, учасниками АТО, ООС для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення АТО та/або ООВ та/або введення воєнного стану відповідно до законодавства отримали поранення, контузії або інше пошкодження здоров'я.

Крім того, мова йде про лікарські засоби і медичні вироби без їх державної реєстрації та дозвільних документів щодо можливості їх ввезення, які мають таке ж призначення.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Митного кодексу України щодо уточнення окремих положень (№ 8350), яким розповсюдила пільги зі сплати ввізного мита для деяких товарів на період Операції Об'єднаних сил.