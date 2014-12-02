В НБУ заявляють, що Гонтарева не перевищувала повноважень при продажу валюти банкам

За інформацією прес-служби, до Нацбанку не надходили звернення від правоохоронних чи судових органів щодо дій регулятора або його керівництва на валютному ринку.

«Покупка і продаж валюти на міжбанку залежно від кон'юнктури ринку є прямою професійною функцією Нацбанку, при цьому всі процедури строго регламентовано», - пояснили в НБУ.

Нагадаємо, у вівторок, 2 грудня, у ряді ЗМІ з'явилася інформація про рішення Печерського суду, згідно з яким Генпрокуратура зобов'язана почати розслідування відносно глави Національного банку України Валерії Гонтаревої за підозрою в перевищенні повноважень і маніпулюванні валютним курсом, що спричинило збитки для країни.

У прокуратурі Києва повідомили, що поки не відкривали проваджень щодо голови Нацбанку, оскільки рішення Печерського суду, про яке повідомляється у ЗМІ, не отримано. Водночас, за інформацією прокуратури, дане рішення суду оскарженню не підлягає, тому буде виконане при отриманні.

Читайте такожГолова департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку подала у відставку - джерелоЯк повідомляв УНІАН, позафракційні депутати Дмитро Святаш і Валерій Писаренко пропонують Верховній Раді звернутися до Президента України Петра Порошенка з ініціативою внести на розгляд парламенту пропозицію про звільнення з посади голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Інформація про звільнення глави НБУ періодично з'являється у ЗМІ, що, на думку регулятора, пов'язано з бажанням окремих політичних сил чи осіб розхитати ситуацію в Україні. Гонтарева неодноразово спростовувала інформацію про намір піти у відставку, підкреслюючи, що якщо президент запропонує їй піти з посади голови НБУ, вона не стане чинити опір.