НБУ оштрафував "Банк інвестицій та заощаджень" за ризикову діяльність

Також регулятор зажадав заміни голови правління банку та відповідального за фінансовий моніторинг працівника.

Національний банк України в результаті перевірок банків з питань фінансового моніторингу в червні оштрафував "Банк інвестицій та заощаджень" на 5 мільйонів гривень за здійснення ризикової діяльності.

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Як повідомляється на сайті НБУ, банк на підставі документів, що не відповідають дійсності, провів за рахунками пов'язаних між собою юридичних осіб великомасштабні (понад 7 мільярдів гривень) фінансові операції, що містять ознаки легалізації кримінальних доходів та фіктивного підприємництва.

За інформацією НБУ, ці засоби пройшли транзитом через банк і були переведені в готівку в інших банках.

Крім штрафу, Нацбанк дав банку письмове попередження за надання недостовірної звітності, недоліки внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу; порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів, неналежне управління ризиками та несвоєчасне повідомлення відповідальному працівнику банку про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Крім того, регулятор зажадав заміни голови правління банку та відповідального за фінансовий моніторинг працівника.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу у січні-травні застосував штрафні санкції до дев'яти банків.