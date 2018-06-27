Платіжний баланс України вийшов у плюс на $266 мільйонів

При цьому сальдо поточного рахунку, як і минулого року, було близьким до нуля.

Платіжний баланс України у травні зведений з профіцитом на рівні 266 мільйонів доларів, у тому числі сальдо поточного рахунку, як і в минулому році, було близьким до нуля.

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Про це повідомляється на сайті Національного банку України, проте дані з платіжного балансу з початку року та порівняльні дані за аналогічний період минулого року не наводяться.

Наголошується, що в січні-травні дефіцит поточного рахунку розширився до 415 мільйонів доларів з 308 мільйонів доларів США за аналогічний період минулого року.

Чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком у травні становить 307 мільйонів доларів, надходження прямих іноземних інвестицій - 150 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, профіцит платіжного балансу України за 2017 рік становив 2,566 мільярда доларів, що вдвічі вище профіциту за 2016 рік, при цьому баланс був зведений з профіцитом третій рік поспіль.