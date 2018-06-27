Після вихідних в Україні подорожчає валюта: курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 2 липня: 100 USD – 2632,7494 гривні; 100 EUR – 3058,2017 гривні; 10 RUR – 4,1700 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 2 липня наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2632,7494 (27 червня – 2618,9170)

100 EUR – 3058,2017 (27 червня – 3056,7999)

10 RUR – 4,1700 (27 червня – 4,1709)

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Як повідомляв УНІАН, 27 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,32/26,36 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів гривня впала до долара на 2 копійки.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,53/30,56 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4116/0,4126 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,3275 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 720 угод на суму 512,22 мільйона доларів.