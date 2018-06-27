В Україні заборгованість по зарплаті перевищила 2,5 мільярда гривень
19:51, 27 червня 2018Фінанси
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При цьому борги по зарплаті працівникам економічно активних підприємств збільшилися на 6,5% - до 1,411 мільярда гривень.
Зарплатні борги в Україні за травень виросли на 3,5% / фото УНІАН
Заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні станом на 1 червня 2018 року збільшилася на 3,5% порівняно з 1 травня 2017 року і становить 2,561 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики.
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При цьому заборгованість по заробітній платі працівникам економічно активних підприємств збільшилася на 6,5% і становить 1,411 мільярда гривень.
Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, на 1 січня 2018 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 2,368 мільярда гривень, з яких 1,272 мільярда гривень припадало на економічно активні підприємства.
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