Долар у Росії піднявся вище 54 рублів, євро - вище 67

Курс єдиної європейської валюти в Росії досяг 67 руб. Долар після нетривалого зниження знову у ході сьогоднішніх торгів подолав позначку в 54 руб., повідомляє РБК.

Позначку 67 руб. єдина європейська валюта подолала станом на 19:41 мск. На 19:49 мск рубль трохи зміцнився і курс європейської валюти опустився до 66,831 руб./євро. Це на 4,58% вище рівня сьогоднішнього відкриття (63,095 руб./євро).

Станом на 20:04 мск європейська валюта досягла нового історичного рекорду - 67,10 руб./євро.

Психологічно важливий рівень у 67 руб. єдиній європейській валюті вдалося пройти ще напередодні. Відмітка в 67,2965 руб. була зафіксована в 14:48 мск 1 грудня. Після цього відбулося різке падіння валют щодо рубля. Тоді експерти не виключили, що на ринок з інтервенцією вийшов Центробанк.

У вівторок курс долара станом на 19:55 мск становив 53,9505 руб./дол. Це на 5,33% вище рівня відкриття торгів, коли долар коштував 50,924 крб. На 20:08 мск курс долара знову подолав позначку в 54 руб. і дістався до рівня 54,057 руб./дол.

Офіційні курс долара, установлений Банком Росії з 3 грудня, становить 50,7678 руб./дол., а офіційний курс єдиної європейської валюти - 63,2414 руб./євро.

Читайте такожРубль знову падає через невтішні перспективи російської економікиРаніше начальник дилінгового центру "Металлинвестбанка" Сергій Романчук заявив, що відбувається «страхітливий відтік капіталу, валюта витікає різними каналами на Захід». «В умовах, коли на ринку немає маркет-мейкера і гравці не готові брати на себе валютні ризики, досить невеликого дисбалансу, щоб утворився стійкий тренд до подальшого ослаблення рубля», - вважає аналітик.

При цьому він зазначив, що напередодні був проданий великий обсяг валюти, внаслідок чого у гравців ринку виникло припущення, що мегарегулятор провів інтервенції. При цьому ЦБ це залишив без коментарів. «Це також не додало учасникам ринку впевненості. Адже якщо ЦБ грає в темну, то, значить, можливо все», - продовжив він.

Говорячи про торги у вівторок, Романчук раніше заявляв, що Центробанк не втручався в хід торгів. За прогнозом аналітика, найближчим часом курс рубля буде волатильним. «Ніхто з гравців не прагне грати на валюті, і «лонги», і «шорти» несуть однакові ризики, тому що ЦБ в будь-який момент легко може знизити курс долара на кілька рублів. Бізнес просто скуповує валюту. І це вже прийняло масштабний характер: фактично починається доларизація економіки країни», - підсумував він.