У Держдепі закликали Україну виконувати вимоги МВФ щодо виділення нового траншу

Також у США відзначили важливість здійснення Україною реформ у секторі енергетики.

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Джон Салліван закликав прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана виконувати вимоги Міжнародного валютного фонду щодо виділення наступного кредитного траншу в рамках програми співробітництва.

Про це йдеться у заяві речника Державного департаменту США Гізер Ноєрт, розміщеній на сайті Держдепу.

Зустріч американського дипломата і голови українського уряду відбулася в рамках Другої міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходила у Копенгагені (Данія).

Вони обговорили антикорупційні реформи, програму підтримки МВФ України, енергетичну безпеку та гуманітарні питання.

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"В ході зустрічі заступник державного секретаря Салліван особливо наголосив на важливості виконання українським урядом вимог Міжнародного валютного фонду щодо наступного платежу з його пакету фінансової допомоги", - йдеться у повідомленні.

Він також наголосив на важливості здійснення реформи у секторі енергетики та знову повторив позицію США щодо спротиву побудови газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі.

Довідка УНІАН. Нинішня програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. Президент України Петро Порошенко підписав закон 11 червня. За інформацією МВФ, Фонд перевірить, чи відповідає цей закон рекомендаціям Венеціанської комісії.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури, а також зробити відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.