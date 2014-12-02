Яценюк наголосив, що ВР має ухвалити "надзвичайно жорсткий" бюджет на 2015 рік

Ухвалення надзвичайно жорсткого бюджету на 2015 рік разом із зміною до податкового законодавства і бюджетного кодексу є пріоритетним завданням уряду і парламенту до кінця поточного року, заявив у ході виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Перше завдання - ухвалення нового Бюджетного кодексу, який передбачає передачу деяких повноважень уряду на місця. Друге - ухвалення змін до Податкового кодексу, що передбачає скорочення кількості податків і зміну бази оподаткування, – сказав Яценюк. - Третє завдання – зменшення єдиного соцвнеску і запровадження прогресивної шкали оподаткування. І четверте завдання, яке випливає з попередніх, – ухвалення закону про державний бюджет – надзвичайно жорсткого із зменшенням видатків за всіма можливими статтями».

Яценюк підкреслив, що 2015 рік буде складнішим за нинішній, оскільки економіка має часовий лаг. «Те, що відбувається на Донбасі - занадто дорого обходиться Україні. Насамперед це те, що неможливо повернути - життя людей. Що стосується економіки - то протягом 6 місяців ми ще будемо відчувати «мінусову» тенденцію», - сказав Яценюк.

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Водночас він наголосив, що, незважаючи на втрату контролю над територією АР Крим та окремими районами Донецької та Луганської областей, незважаючи на знищення інфраструктури і шахт на сході країни, на падіння промвиробництва та ВВП, Україна зібрала на 5% більше податків, ніж торік.

«Станом на сьогодні за рахунок підвищення податків на найбільш прибуткові види бізнесу, за рахунок оподаткування пасивних доходів, зміни адміністрування податків і зборів та легалізації і детінізації доходів при імпорті нафтопродуктів, у тому числі, ми зібрали на 5% податків більше, ніж торік. Так, ми не дотягли до показників, які визначали для себе, але це «плюс» 5%. Ми будемо й далі йти цим шляхом. Ті, хто заробляє багато, будуть платити багато, ті, кому потрібна допомога - отримають її. Принцип справедливості - базовий принцип роботи уряду», - сказав Яценюк.

Він наголосив, що, незважаючи на всі проблеми, фундамент у країні є, і тепер відповідальність влади - «вибудувати країну». «Ми готові до найрадикальніших і жорстких змін, які потрібні країні», - наголосив Яценюк.