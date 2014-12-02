Вкладникам проблемного «VAB Банку» можуть виплатити понад 7 мільярдів гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює обсяг коштів, які можуть бути відшкодовані вкладникам неплатоспроможного «VAB Банку», у 7,116 млрд грн, що становить 70,8% коштів фізичних осіб у банку, а вкладникам неплатоспроможного CityCommerce Bank у 2,001 млрд грн, або 85% коштів фізосіб у банку.

Про це йдеться в звітності, розміщеній на сайті фонду.

Також повідомляється, що фонд шукає інвесторів для виведення банків з ринку. До участі в придбанні активів і передачі зобов'язань допускаються лише банківські установи.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 листопада 2014 року становив 10,868 млрд грн. Уряд у листопаді профінансував Фонд гарантування вкладів фізосіб на 7,5 млрд грн у рамках ухваленого рішення про фінансову підтримку фонду на 10,1 млрд грн. З початку року Нацбанк визнав неплатоспроможним 31 банк, і слідом Фонд гарантування ввів у них тимчасову адміністрацію.

Читайте такожУ Києві вкладники VAB Банку перекрили рух по вулиці Грушевського (фото)Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 21 листопада ввів тимчасову адміністрацію в «VAB Банк» і CityCommerce Bank на підставі рішення Національного банку України про визнання цих банків неплатоспроможними.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи великих банків за розміром активів. Основним власником банку є власник одного з найбільших аграрних виробників України Ukrlandfarming Олег Бахматюк, який володіє акціями банку через компанію Quickcom Limited (Кіпр, 82,9402% акцій).

CityCommerce Bank («Міський комерційний банк») працює на ринку України з 2006 року і входить до групи середніх фінустанов за розміром активів. За інформацією НБУ, власником банку є компанія з управління активами «Глобал фінансіал менеджмент груп».