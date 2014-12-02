Україна цьогоріч отримала $9 млрд фінансової допомоги і виплатила $14 млрд боргу

Україна в 2014 році отримала 9 млрд дол. зовнішньої фінансової допомоги в рамках відновлення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, при цьому виплатила боргових платежів на суму 14 млрд дол., заявив під час виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми відновили співпрацю з МФВ, Світовим банком, Європейським інвестиційним банком та ЄБРР. В цілому Україна одержала станом на сьогодні різного виду міжнародної фінансової допомоги в обсязі 9 млрд дол. США, - сказав Яценюк. - А тепер, скільки ми виплатили боргів, які не ми плодили, з урахуванням погашення боргів за газ і заборгованості НАК «Нафтогаз України», і всіх зовнішніх виплат? Загальний обсяг коштів, які виплатила України - 14 млрд дол. При одержаних 9 млрд дол.».

Яценюк відзначив, що уряд і надалі буде співпрацювати з іноземними кредиторами. «У 2015 році очікувати припливу іноземних інвестицій навряд чи можливо. Тому основа - кошти іноземних фінансових організацій, які, наприклад, як учора, підписали контракт на 150 млн євро на реконструкцію української ГТС», - сказав глава уряду.

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Він нагадав, що 2 місяці тому парламент ухвалив урядовий законопроект про модернізацію української ГТС, що дозволяє залучати інвесторів і створити значну конкуренцію російському проекту з будівництва газопроводу «Південний потік». «Південний потік» зупинений. Але що стосується подальшої роботи - гроші просто так ніхто давати не буде. І оцінка наших кредиторів щодо жорсткості і правильності реформ, проведених України - це добра оцінка, але це не означає, що ми маємо зупинятися. Далі буде складніше», - наголосив глава уряду.

Він відзначив, що перед новим урядом стоять непрості завдання, тому що країна втомилася від війни - від торгової війни з Росією, від російської військової агресії, від політичної війни. «Країні потрібні реформи і радикальні зміни», - наголосив Яценюк, нагадавши, що ключовою реформою восьми місяців стало переформатування державних фінансів. «У бюджетній сфері - на 2 млрд грн скорочені витрати держбюджету на утримання державного апарату. У новому законі про держбюджет, який має бути ухвалений до кінця року, буде подальше скорочення витрат на держапарат. Друге: уряд ухвалив рішення про оптимізацію соціальних видатків на 4,5 млрд грн. І я заявляю, що наступного року нам треба буде йти шляхом оптимізації соціальних витрат. Третє: уряд прийняв рішення про збільшення фінансування на 19 млрд грн витрат на оборону та національну безпеку. Ми і далі маємо фінансувати витрати на нацоборону і безпеку», - наголосив глава уряду.

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Окремо Яценюк прокоментував питання управління державним боргом.

«Станом на минулий рік зовнішній борг у доларах США становив 73,1 млрд дол. США. На сьогодні зовнішній борг держави – 72,9 млрд дол. США, - сказав Яценюк. - Через падіння валютного курсу, який є викликом і пов'язаний, в першу чергу, з військовою агресією і нестабільністю і очевидною поведінкою внутрішніх і зовнішніх інвесторів, гривнева заборгованість має дещо інші цифри. Але це той виклик, який ми разом з Нацбанком мусимо прийняти і зробити все необхідне, щоб стабілізувати як валютно-обмінний курс, так і банківський сектор».

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року Україна затвердила і підписала програми співпраці з ключовими кредиторами країни - Світовим банком і Міжнародним валютним фондом. Дворічна програма кредитування економіки України з боку МВФ передбачає виділення 17 млрд дол., з яких 4,5 млрд дол. Україна вже одержала. За лінією Світового банку Україна одержала 2,5 млрд дол. Із загальної суми фінансової допомоги, узгодженої на 2014 рік, в обсягу 3,5 млрд дол.

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Крім того, в квітні цього року Євросоюз задекларував готовність збільшити розмір допомоги для України з раніше затверджених 610 млн євро на 1 млрд євро - до 1,6 млрд євро. Всього пакет допомоги Україні від ЄС передбачав 11 млрд євро: 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, 5 млрд євро - від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро - від Європейського інвестиційного банку.