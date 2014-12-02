Гривня на міжбанку впала до 15,51 за долар

У вівторок, 2 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів встановилася на рівні 15,16/15,51 проти 15,05/15,42 на відкритті торгів.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку відбувалися неактивно.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,82/19,26, щодо російського рубля - на рівні 0,28/0,29.

Читайте такожДолар у Росії піднявся вище 54 рублів, євро - вище 67 За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 15,2358 грн/дол., на цю годину було укладено 203 угоди на 215,48 млн дол.