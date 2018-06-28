Philipp Plein, Gucci і Versace: в порту Одеси затримали партію контрафактного взуття (фото)
В Одеському морському порту виявлено і вилучено понад 5,7 тис. пар контрафактного взуття, ввезеного під виглядом дитячого взуття марки «Канарейка».
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Як повідомив УНІАН представник Головного управління Нацполіціі в області, увечері 27 червня спецоперацію провели оперативники обласного Управління захисту економіки і співробітники Одеської митниці ДФС у рамках виконання постанови Кабінету міністрів України №479 від 20 червня «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення умов для запобігання ухиленню від сплати митних платежів».
«В управління захисту економіки надійшла оперативна інформація про незаконне переміщення товару одним з підприємств-імпортерів через Одеський порт, про що було відразу поставлено до відома митницю», - повідомив представник.
Після цього в порту було перевірено прибулий товар і встановлено, що під виглядом дитячого взуття марки «Канарейка» в Україну ввезено контрафактне взуття з маркуванням під відомі світові бренди: Philipp Plein, Gucci, Versace.
Наразі вирішується питання про складання протоколу про порушення митних правил з метою залучення посадових осіб підприємства-імпортера до відповідальності.
Загалом виявлено і вилучено 715 коробок (5720 пар взуття).
Як уточнив представник, факт порушення митних правил полягає у заниженні митної вартості, зменшенні ваги і наданні недостовірних відомостей про партію товару. Крім того, зловмисники приховали факт переміщення через державний кордон товарів з порушенням прав інтелектуальної власності.